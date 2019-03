Aereo caduto:cordoglio sindaco L'Aquila per docente Chimenti

(ANSA) - L'AQUILA, 11 MAR - "La città dell'Aquila si stringe attorno al dolore del professor Claudio Chimenti e dei suoi famigliari per la tragica e prematura perdita dell'amata figlia Virginia e di tutte i parenti delle vittime coinvolte nell'incidente aereo in Etiopia". Lo dichiara il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, in relazione al grave lutto che ha colpito il professore ordinario di Odontostomatologia all'università dell'Aquila.

La giovane, che lavorava per il World food programme delle Nazioni Unite, stando a quanto riportato dai media, si stava recando in Africa con una collega per sostenere le popolazioni che vivono nelle baraccopoli in Kenya. (ANSA).