Comunali:Bellachioma (Lega),nostro candidato sindaco Pescara

(ANSA) - CHIETI, 9 MAR - ''Alle prossime amministrative la Lega ci sarà con il proprio simbolo e a Pescara il sindaco candidato sarà della Lega''. Lo ha detto oggi a San Giovanni Teatino il coordinatore regionale della Lega Giuseppe Bellachioma durante la conferenza stampa di presentazione dei dieci eletti in Consiglio regionale e dei quattro assessori in Giunta.

Quanto alle prossime amministrative ''ho chiesto delega a Matteo Salvini - ha detto ancora Bellachioma: anche nei Comuni sotto i quindicimila andremo con il nostro simbolo, perché secondo me l'identità e l'appartenenza devono essere una cosa che riguarda noi e deve dare un chiaro segnale politico all'elettorato. Ribadisco e confermo quello che Matteo ha detto l'11 febbraio all'Aquila: il prossimo sindaco di Pescara sarà un sindaco della Lega. Per quanto riguarda Montesilvano e Giulianova anche lì la Lega potrebbe ambire ad avere un candidato sindaco, ma anche lì rientra nel mio modo di agire: occorre collaborazione, vedremo. Tengo molto a Giulianova perché comunque è una cittadina che ha dimostrato di amare la Lega, di dare un grande riscontro, tengo anche a Montesilvano: non si può avere tutto, cercheremo di aver ciò che è possibile, ma anche di mettere in campo una proposta politica credibile e soprattutto ad hoc rispetto a quei territori, ai paesi e alla gente che li rappresenta''. (ANSA).