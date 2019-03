Abruzzo: Bellachioma (Lega), scelte condivise con Salvini

(ANSA) - CHIETI, 9 MAR - ''Ci accingiamo ad un percorso di responsabilità, sono state fatte delle scelte, le scelte che sono state fatte in condivisione con il nostro segretario federale: io ho ripetuto più volte in questo ultimo mese che le scelte sarebbero state basate su militanza, appartenenza, sulla fiducia, sull'impegno, sulla competenza e anche sul consenso elettorale''. Lo ha detto oggi a San Giovanni Teatino (Chieti) il coordinatore regionale della Lega Giuseppe Bellachioma durante la conferenza stampa di presentazione dei dieci eletti in Consiglio regionale, e dei quattro assessori in Giunta.

''Abbiamo condiviso insieme questa squadra di governo, Matteo Salvini ha conosciuto i quattro assessori prima di dare la sua ratifica ufficiale - ha aggiunto Bellachioma. Abbiamo condiviso con lui ogni momento della campagna elettorale e ogni scelta, perché questa è la Lega e nella Lega funziona così. Capisco anche, siccome chi mi conosce sa che non mi nascondo dietro le responsabilità, che in alcuni territori, in alcune province ci sono state un po' di critiche a quello che è stato fatto. Lo capisco, lo comprendo, è giusto che sia così però la differenza fra le Lega e gli altri partiti è quella di sempre: e cioè che comunque sia, essere oggi candidati nella Lega, essere eletti nella Lega, è sicuramente un risultato che di per sé ha un valore personale, per conoscenza, per amicizia, per stima, per affetto, ma più di ogni cosa il valore di ciascuno di noi, lo abbiamo provato io e Luigi D'Eramo quando siamo stati eletti alla Camera. Va ringraziato un partito che è veramente un partito che ha regole, gerarchie, che ha degli assiomi, ma più di ogni cosa va ringraziato un ragazzo che oggi compie 46 anni che si chiama Matteo Salvini, che sta unendo veramente un popolo da nord a sud''. (ANSA).