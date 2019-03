Oscar Ecoturismo al Comune Montesilvano

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 8 MAR - Le spiagge per i disabili gestite dai ragazzi dello Sprar: il progetto del Comune di Montesilvano ha ricevuto l'Oscar dell'Ecoturismo da Fondazione Cesare Serono e Legambiente, alla 16/a edizione di 'Fai la cosa giusta' a Milano. Il prestigioso premio è stato assegnato al Centro Ferie Salvatore, gestore dello stabilimento 'Voglia di mare' a San Felice Circeo (Latina), quale spiaggia più accessibile gestito da privati, e al Comune di Montesilvano per le due spiagge pubbliche 'Spiaggia libera senza barriere'.

"Si tratta di un progetto eccezionale nella sua unicità - ha sottolineato il sindaco Francesco Maragno -. Il nostro Comune ha fatto gestire la spiaggia per persone con disabilità a sette ragazzi ospiti dello Sprar, diventando così, a livello nazionale, un modello di doppia inclusione perché questi giovani, che spesso e volentieri vengono visti come un problema, nel nostro caso hanno trasmesso energia sensibilità ed empatia favorendo piena e vera inclusione a tutti i bagnanti con disabilità".