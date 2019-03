Incendio nella notte a Pescosansonesco

(ANSA) - PESCOSANSONESCO (PESCARA), 8 MAR - Hanno lavorato quasi dieci ore, da ieri sera fino all'alba, i Vigili del fuoco per domare l'incendio che ha interessato un'area di sterpaglie e sottobosco nel territorio di Pescosansonesco (Pescara).

L'oscurità, le temperature elevate per il periodo e l'area abbastanza vasta e, soprattutto, impervia non hanno agevolato il lavoro degli uomini dei distaccamenti di Alanno (Pescara), Popoli (Pescara) e Lettomanoppello (Pescara) che sono riusciti comunque a tenere le fiamme distanti dalle abitazioni.

Risparmiata dal rogo anche una stalla.