Clark, tumulto politico è ovunque

(ANSA) - PESCARA, 8 MAR - L'Italia è un "grande Paese fondatore dell'Europa e quindi ha un ruolo molto importante" e la situazione italiana "fa parte di un tumulto nella politica che c'è ovunque". A dirlo è il responsabile della Comunicazione ai cittadini del Parlamento Europeo, Stephen Clark, a margine dell'Oscar Pomilio Blumm Forum a Pescara. Nel sottolineare che "ci sono movimenti nuovi, non tradizionali, che spuntano ovunque", Clark ricorda che "ci sono stati conflitti tra gli alti vertici dell'Ue e il Governo italiano negli ultimi tempi", ma sottolinea che "per certi versi è la normalità della politica: ci sono i conflitti e le discussioni". Poi una riflessione sulla "situazione paradossale" che al momento caratterizza l'Ue: "da una parte si vede che il sostegno all'idea dell'Europa è in aumento, fatto arrivato dopo il voto in Gran Bretagna sulla Brexit, ma contestualmente c'è una messa in discussione dell''ortodossia' generale che esiste da tempo.

Questo è legato anche a un clima di sfiducia più generale nella politica".