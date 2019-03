Marsilio, noi sindacalisti d'Abruzzo

(ANSA) - L'Aquila, 7 MAR - Esordio ufficiale con presentazione per la nuova Giunta abruzzese targata Marco Marsilio. La foto di gruppo per la nuova squadra è stata scattata a Palazzo Silone, sede della Giunta nel capoluogo aquilano, con il neo presidente che nel fare gli onori di casa ha voluto ricordare che ''ora si deve lavorare in piena sinergia e con spirito di collaborazione, perchè adesso non importa più in che partito si è stati eletti, ma per rappresentare 1,3 milione di abruzzesi''.

Marsilio ha anche affermato che ''dobbiamo far sentire l'istituzione vicina ai cittadini, abbiamo vinto le elezioni anche perchè in campagna elettorale abbiamo colto il senso di abbandono e distacco della vecchia Giunta''. Per questo, ha proseguito Marsilio, ''voi assessori non dovrete essere i sindacalisti delle varie provincie che vi hanno eletto ma di tutte le 4 province abruzzesi e dell'Abruzzo intero''.

Nella nuova Giunta fanno parte 4 assessori in quota Lega: Emanuele Imprudente (Agricoltura e vicepresidente), Piero Fioretti (Lavoro e istruzione), Nicola Campitelli (Urbanistica e rifiuti), Nicoletta Verì (Sanità). Per Forza Italia Mauro Febbo (Attività produttive), Umberto De Annuntiis (sottosegretario e Trasporti). Per Fratelli d'Italia l'assessore è Guido Liris (Bilancio). Martedì primo consiglio regionale che dovrà eleggere il Presidente designato, il forzista Lorenzo Sospiri.