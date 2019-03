Accordo Regione-Province per viabilità

(ANSA) - PESCARA, 6 MAR - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e i presidenti delle quattro Province, Diego Di Bonaventura (Teramo), Angelo Caruso (L'Aquila), Mario Pupillo (Chieti) e Antonio Zaffiri (Pescara), hanno firmato un atto integrativo alla convenzione Regione-Province sulle modalità di erogazione dei fondi per sbloccare l'accesso ai 56 milioni previsti dal Masterplan per la manutenzione delle strade provinciali. "Nelle prossime settimane - ha spiegato Marsilio - le Province saranno in grado di far partire i lavori: i cantieri sono pronti a partire, mentre altri sono fermi per mancanza di cassa, per mancanza delle anticipazioni che consentono alle imprese di poter procedere". Il meccanismo di modifica prevede il passaggio da un'anticipazione del 10%, che le Province hanno già ricevuto, a una del 60% dei fondi da distribuire nei prossimi due anni; a fronte della rendicontazione dell'80% di questo 60% che viene anticipato poi ci saranno le successive tranche di anticipazioni del 10% fino ad arrivare al 100%.