Tessuti e cosmetici,vivere l'artigianato

(ANSA) - ROSCIANO (PESCARA), 5 MAR - Avvicinare i giovani all'arte in modo reale e realizzabile, sensibilizzandoli ad amare la bellezza e a diffonderla attraverso l'esperienza e la conoscenza: è l'obiettivo del ciclo di laboratori "Volontariato tra arte, natura e artigianato", in programma dal 16 marzo prossimo a Rosciano. Il progetto, che in futuro potrebbe coinvolgere anche Comuni limitrofi quali Nocciano, Cugnoli, Cepagatti (Pescara), è allestito dall'associazione Arte Suoni Colori (Asc) e sostenuto da Fondazione Pescarabruzzo, Azienda vinicola Marramiero e Csv Centro Servizi Volontariato di Pescara. Nei giorni 16, 22 e 31 marzo, ore 16.30, "Alla scoperta del feltro" a cura di Valeria Belli: infeltrendo la lana con un piccolo ago uncinato si impara a modellare forme e volumi. Nei giorni 5, 13 e 28 aprile, alle 16.30, "L'erboristeria: cosmetici naturali" a cura di Anna Rapposelli, creare cosmetici utilizzando prodotti naturali. Nei giorni 3, 11 e 19 Maggio, ore 16.30, "Creare con il cuoio" a cura di Francesco Russo, l'arte e la tecnica della lavorazione del cuoio messe in pratica attraverso la realizzazione di manufatti. I laboratori, gratuiti, previo versamento di una quota associativa di 10 euro (per la copertura assicurativa), sono rivolti a bambini dai 9 anni, ragazzi e adulti appassionati di creazione artistica che intendano arricchire il loro bagaglio professionale e personale. Gli incontri si tengono nel centro Esploratorio, ex scuola elementare a Villa Oliveti di Rosciano, e sono destinati a un massimo di 10 partecipanti. Iscrizione via mail: info@artesuonicolori.com e telefono 3392399768.

Intanto sabato 9 marzo alle 17, sempre nei locali del centro Esploratorio a Villa Oliveti di Rosciano, giovanissimi artisti convocati per partecipare al laboratorio di arte visiva guidato da Stefania Silvidii.