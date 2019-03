Decennale sisma, fino a domani proposte

(ANSA) - L'AQUILA, 5 MAR - Sono stati prorogati fino a tutta la giornata di domani, mercoledì 6 marzo, i termini per la presentazione delle proposte relative al programma Restart "L'Aquila, città della memoria e della conoscenza", dedicato alle iniziative per il decennale del sisma del 6 aprile 2009. Lo rende noto la Segreteria generale del Comune dell'Aquila.

L'avviso è pubblicato nella stessa pagina del sito internet del Comune dove si trovano informazioni e modulistica per la presentazione delle domande http://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id _doc=1706&id_sez_ori=0&template_ori=1&>p=1.