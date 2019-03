Pettinari, via abusivi da case popolari

(ANSA) - PESCARA, 4 MAR - "Cacciare immediatamente gli abusivi e attuare un'indagine patrimoniale dei residenti, al fine di sfrattare i non aventi diritto e inserire nelle case popolari di proprietà di Regione Abruzzo tutte quelle famiglie, oltre 700 solo nella provincia di Pescara, che attendono un alloggio di edilizia residenziale pubblica poiché non in grado di provvedere autonomamente ad un alloggio". Sono le richieste del consigliere regionale del M5S, Domenico Pettinari. "I giornali ci raccontano - ha spiegato - di domiciliati con oltre 100 mila euro imboscati nelle case popolari. I residenti onesti denunciano, inoltre, numerosi cambi d'autovetture nel corso dello stesso anno e alcune case hanno arredi e accessori degni di ville milionarie.

Tutto questo in case popolari di proprietà di Regione Abruzzo che dovrebbero essere destinate a chi ha reale bisogno. Tutto questo accade sotto gli occhi di una politica assente e distratta che si ricorda delle periferie solo quando deve venire a chiedere voti".