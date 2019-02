Giochi carnevale a rischio, sequestri

(ANSA) - PESCARA, 28 FEB - Maxi sequestro dei Carabinieri del Nas di Pescara che, nel corso di ispezioni disposte in vista del carnevale in tutto l'Abruzzo, hanno trovato 120mila articoli, tra maschere e costumi, gadget e articoli a bassa tensione, tutti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. I prodotti in questione, del valore commerciale di circa un milione di euro, sono stati sequestrati, confiscati e distrutti.

Elevate sanzioni amministrative per circa 10mila euro.

I controlli dei militari del Nas di Pescara, agli ordini del maggiore Domenico Candelli, hanno riguardato oltre 20 attività commerciali su tutto il territorio regionale. Dopo essere stati sequestrati dai Nas e dichiarati confiscati dalle Camere di Commercio competenti, i prodotti a rischio sono stati distrutti da una ditta specializzata. I responsabili di due attività commerciali delle province di Chieti e di Teramo sono stati denunciati per aver indebitamente alienato merce sottoposta a sequestro e affidata alla loro custodia.