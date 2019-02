Voragine a Chieti chiusa, domani ok a viabilità leggera

(ANSA) - CHIETI, 27 FEB - E' stata richiusa utilizzando breccia filtrante e misto frantoiato di montagna la voragine profonda 5 metri e larga 4 che la scorsa notte si è aperta nel centro di Chieti, in via Asinio Herio, nei pressi di un albergo e di edifici pubblici, lungo un'arteria molto trafficata, specie di mezzi pubblici. Lo ha detto all'ANSA l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Raffaele Di Felice. Domani il tratto interessato dalla voragine, che è stato interdetto completamente al traffico, sarà asfaltato e la strada verrà inizialmente riaperta al traffico leggero, quindi si valuterà se riaprirla anche ai mezzi pesanti.

La Polizia Municipale, fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza, ha disposto: divieto di transito veicolare in via Herio, nell'area antistante l'intersezione con via Spaventa; sospensione temporanea del divieto di transito per gli autobus in via Ciampoli, l'obbligo di svolta verso piazza Falcone e Borsellino per gli autobus e i mezzi pesanti, l'obbligo di svolta verso via Ciampoli per i mezzi pesanti provenienti da via S. Olivieri, obbligo di svolta verso il Terminal bus di via Herio, per gli autobus provenienti da via S.

Olivieri, obbligo di svolta verso via dei Vezii per i veicoli provenienti da via A. Herio eccetto autobus e mezzi pesanti, obbligo di svolta verso via Pianell o verso via Madonna degli Angeli per i veicoli in uscita da via Spaventa, eccetto autobus e mezzi pesanti, obbligo di svolta verso via Pianell per i veicoli provenienti da via Madonna degli Angeli eccetto autobus e mezzi pesanti. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, la società Tua ha attestato i propri servizi al Terminal bus di via Gran Sasso, mentre modifiche hanno subito i percorsi degli autobus del trasporto pubblico locale. (ANSA).