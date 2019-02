Sasi, stop acqua in 12 Comuni dalle 9

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 26 FEB - Dalle ore 9 di oggi, martedì 26 febbraio, 12 Comuni del Chietino rimarranno senza acqua per lavori urgenti di riparazione sulla condotta adduttrice in località via Lanciano nel comune di Castel Frentano (Chieti). Di conseguenza l'erogazione idrica verrà sospesa dalla Sasi Spa, ente gestore idrico della provincia di Chieti, con 92 comuni soci, ad Ari, Arielli, Canosa Sannita, Crecchio, Giuliano Teatino, Lanciano (località Nasuti, Sant'Amato, Coste di Chieti e Spaccarelli), Ortona (zone di Caldari, Colombo e Selciaroli), Poggiofiorito, Ripa Teatina, Tollo, Vacri e Villamagna. La stessa Sasi rende noto che i propri tecnici, consapevoli delle inevitabili difficoltà, assicurano che il servizio verrà ripristinato entro i termini stabiliti e che si cercherà di concludere i lavori nel più breve tempo possibile.