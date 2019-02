Export: Marsilio, Regione dia sostegno

Tra le performance migliori nel settore agroalimentare, tessile e pellettiere con l'eccellenza targata automotive che fa segnare un secondo posto. È buono lo stato di salute dell'export abruzzese che è stato al centro di una giornata di riflessione alla luce della presentazione della terza annualità del Piano Export Sud II promosso dal Ice - Agenzia per il commercio estero - Regione Abruzzo e Camera di Commercio di Chieti-Pescara.

Era presente il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio. "Nostro compito - ha detto il presidente - è di avere capacità di ascolto e di programmazione; in questo senso è importante il ruolo della Regione Abruzzo a sostegno dell'export. Ma - ha aggiunto Marsilio - l'incremento della competitività passa attraverso una rete adeguata di infrastrutture e l'Abruzzo paga il dazio di pedaggi autostradali esosi, di porti non adeguati, di reti immateriali ancora da sviluppare". Di "durevole collaborazione con Regione Abruzzo e Ice" ha parlato il vicepresidente della Camera di Commercio Lido Legnini.