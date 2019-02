Ex Ilva, flashmob a Pescara per vittime

(ANSA) - PESCARA, 25 FEB - Flashmob a Pescara per le giovanissime vittime dell'inquinamento ambientale di Taranto. A organizzarlo il Par, Patto per l'Abruzzo Resiliente, associazione di promozione sociale per la sicurezza di ambiente e territorio. Con l'appello "Diamo valore alla vita: i rischi ambientali e la salute pubblica riguardano anche te!", il Par ha dato appuntamento in piazza della Rinascita alle 18, in contemporanea con la "Fiaccolata per i nostri Angeli", organizzata a Taranto dall'associazione dei Genitori Tarantini in memoria dei bimbi morti per il cancro e di tutte le vittime di malattie che si ritengono connesse all'inquinamento.

Un'iniziativa per ricordare Giorgio Di Ponzio, quindicenne di Taranto morto un mese fa dopo tre anni di calvario a seguito di un sarcoma dei tessuti molli. "Il diritto al lavoro non può prevaricare sul diritto alla salute. Le due cose possono e devono convivere in modo consapevole e i bambini hanno diritto a vivere, studiare e giocare, a Taranto e dappertutto" è il messaggio del Par.