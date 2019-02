Serie B: Crotone-Pescara 0-2

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Colpaccio del Pescara nello stadio Ezio Scida contro il Crotone. La squadra allenata da Bepi Pillon si è imposta 2-0 nel posticipo della 24/a giornata del campionato di calcio di Serie B, risolvendo il match in soli 16'. Gli abruzzesi sono passati in vantaggio al 9' con Monachello e hanno raddoppiato al 16' con Campagnaro, servito da Brugman. I biancoazzurri pescaresi adesso sono quinti in classifica, con 38 punti, tanti quanti ne ha il Lecce, che però ha giocato una partita in meno. Il Benevento è terzo un punto più su.