Troupe Rai Aggredita: Bonafede a Rancitelli pochi giorni fa

(ANSA) - PESCARA, 13 FEB - Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, era stato a Rancitelli - uno dei quartieri 'caldi' di Pescara, lo stesso in cui è avvenuta l'aggressione ai danni di Daniele Piervincenzi, di Rai2, e della sua troupe - lo scorso 5 febbraio, nell'ambito della campagna elettorale in vista delle elezioni regionali di domenica scorsa. A sostegno del candidato presidente di Regione per il M5s, Sara Marcozzi, Bonafede aveva detto: "Le persone anche qui a Pescara mi raccontano storie che, credetemi, sono storie che esistono in tutta Italia, e cioè di persone che decidono di farsi portatori di onestà e legalità all'interno di un quartiere, consapevoli che il futuro delle nuove generazioni passa attraverso il valore dell'onestà. E questo è fondamentale perché sono persone che hanno portato avanti queste battaglie da sole". Il ministro aveva visitato altri quartieri 'caldi' della periferia di Pescara, zone in cui si registrano da sempre episodi di spaccio di droga, estorsioni e, sopratutto, occupazioni abusive di alloggi popolari. (ANSA).