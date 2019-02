Referendum,archiviato Rapino e D'Alfonso

(ANSA) - PESCARA, 13 FEB - "E' stata archiviata l'inchiesta a carico di Marco Rapino, ex segretario regionale Pd e Luciano D'Alfonso, per la propaganda elettorale in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Nell'ordinanza, firmata dal giudice Antonella De Carlo, la richiesta di archiviazione viene accolta per infondatezza di qualsiasi ipotesi di reato rispetto alle accuse mosse da Augusto de Sanctis". Lo fa sapere lo stesso Marco Rapino.