Cav, disaccordo con Salvini alleato M5s

(ANSA) - TERAMO, 8 FEB - "Salvini dice di non voler rompere il contratto con il M5S? Salvini continua a ripetere questa frase per stare in pace con i suoi compagni di governo, io sono in totale disaccordo". Lo afferma Silvio Berlusconi interpellato dai cronisti a Teramo. E a chi gli chiede se è rimasto deluso dalla conferenza stampa del centrodestra unito ieri a Pescara, il leader di FI risponde: "No, l'incontro in privato è stato cordiale".