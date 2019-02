Accoltellò coetaneo, arrestato 22enne

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 8 FEB - E' stato identificato e arrestato un 22enne ritenuto responsabile dell'accoltellamento di un coetaneo, ricoverato in prognosi riservata, avvenuto all'alba del 5 febbraio a Lanciano, durante una rissa tra un gruppo di giovani all'uscita da un locale. Il provvedimento cautelare con arresto domiciliare, per il reato di lesioni gravi aggravate e porto abusivo di arma, è stato emesso dal gip Massimo Canosa, a conclusione di indagini effettuate dai carabinieri di Lanciano. Il pm Francesco Carusi ha indagato per rissa sia l'arrestato sia il ferito, più un terzo giovane; secondo i riscontri delle telecamere i tre stavano litigando.

Durante questa fase, in base alla ricostruzione, l'arrestato, che ha alcuni precedenti, ha estratto un coltello colpendo al fianco sinistro il coetaneo e conficcandogli nell'addome la lama, che ha lesionato milza e colon. Il giovane ferito riferisce di essere intervenuto per sedare la rissa; l'arrestato dichiara di essere stato aggredito e di essersi difeso usando il coltello.