Scuola: Bussetti, "edilizia, 7 miliardi per certificazione"

(ANSA) - CHIETI, 6 FEB - "Rispetto alle zone sismiche, ma soprattutto rispetto all'edilizia scolastica in genere, abbiamo dati che abbiamo ereditato rispetto alle certificazioni, non alla sicurezza, alle certificazioni: e per questo abbiamo già stanziato 7 miliardi, dei quali tre e mezzo già disponibili attraverso la conferenza unificata". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, oggi a Chieti, rispondendo a una domanda sulla situazione dell'edilizia scolastica nelle zone sismiche, a margine dell'intervento tenuto nell'aula magna dell'università "Gabriele d'Annunzio".

"Ciò permette finalmente agli enti proprietari Comuni e Province - ha aggiunto Bussetti - di attivarsi per i vari certificati di protezione incendio, dichiarazione valutazione dei rischi, impianti elettrici e termici a norma". (ANSA).