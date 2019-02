Mise: Restart L'Aquila,partiti incentivi

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Il Ministero dello Sviluppo continua a sostenere L'Aquila e i Comuni del cratere sismico e i risultati delle iniziative del Governo si evidenziano anche in queste ore.

Dalle ore 12.00 di ieri, 5 febbraio, è possibile presentate sul sito di Invitalia le domande del Programma di sviluppo "RESTART" (con un fondo di 10 milioni) per la realizzazione di attività imprenditoriali che, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, contribuiscano a rafforzare l'attrattività e l'offerta turistica del territorio. Lo comunica lo stesso ministero.

In appena una giornata - alle 12 di oggi - sono già 123 le procedure inserite sul portale. Il Ministero non può che essere soddisfatto della velocità di risposta degli operatori economici che testimonia la positiva accoglienza dei provvedimenti destinati al territorio aquilano. Ciò non fa che confermare la qualità e l'impegno che il Governo dedica all'iniziativa destinata alle imprese del cratere aquilano e a tutti i cittadini delle zone colpite.