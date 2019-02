Tenta di sedare rissa, 22enne ferito

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 5 FEB - Un ventiduenne è stato accoltellato all'alba nel centro di Lanciano mentre tentava di dividere due giovani che litigavano all'uscita da un locale.

Durante la colluttazione il ragazzo è stato colpito con un coltello al fianco sinistro; con una profonda ferita alla milza è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto a intervento chirurgico. Sull'episodio indagano i carabinieri. L'arma che ha ferito il giovane non è stata trovata. I militari stanno ascoltando numerosi testimoni per identificare l'autore del ferimento.