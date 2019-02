Di Battista, pochi turisti in Abruzzo colpa infrastrutture

(ANSA) - L'AQUILA, 3 FEB - "Mio bisnonno è originario di Teramo, questa regione ha i Parchi piu belli d'Italia, perché i turisti che vengono a Roma, in così pochi vengono in Abruzzo? Perché non esistono infrastrutture, non ci sono collegamenti adeguati".

Così Alessandro Di Battista, intervenendo all'Aquila, insieme al vice premier Luigi Di Maio, ad un evento elettorale a sostegno del candidato presidente alle regionali Sara Marcozzi. (ANSA).