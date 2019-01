Inchiesta La City:Albore Mascia,processo non doveva iniziare

(ANSA) - PESCARA, 30 GEN - "Questo procedimento, che poteva avere una natura tecnica tutta da verificare in sede processuale, forse per quanto riguarda gli amministratori non doveva neanche iniziare e la formula ampia con la quale siamo stati assolti la dice lunga". Così l'ex sindaco di Pescara, Luigi Albore Mascia, commenta l'assoluzione "perchè il fatto non sussiste" nel procedimento, con rito abbreviato, nato dall'inchiesta La City, che lo vedeva imputato con l'accusa di abuso d'ufficio in concorso. "Questa vicenda, negli ultimi 3 anni e mezzo - ha proseguito Albore Mascia - da un punto di vista psicologico aveva limitato la mia azione politica, che in 5 anni da sindaco e in oltre 20 al Comune di Pescara è stata sempre irreprensibile, per cui l'ho vissuta molto male".

Il capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara, Marcello Antonelli, anche lui assolto con formula piena, esprime "grande soddisfazione, nella consapevolezza che il nostro operato era stato assolutamente corretto e che avevamo sempre mantenuto alta la linea della salvaguardia dell'interesse pubblico". (ANSA).