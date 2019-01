Marcozzi (M5s), ruoli a donne? Ancora difficile affermarsi

(ANSA) - PESCARA, 28 GEN - Oggi la firma de 'Il patto per donne', insieme agli altri tre candidati alla presidenza della Regione Abruzzo, ma per le donne, dice la candidata presidente del M5s, Sara Marcozzi, durante il Forum ANSA, che ha concluso gli incontri in vista delle regionali del 10 febbraio prossimo, è ancora difficile affermarsi.

"Facciamo ancora notizia come donne - ha detto Marcozzi rispondendo a una domanda sul fatto che quando un ruolo di comando è coperto da una donna faccia scalpore - e fatichiamo a non fare più notizia e a dimostrare che abbiamo tutta la capacità e tutta la forza per poter amministrare anche se non siamo uomini. Molto spesso io l'ho visto nella vita e in politica, le donne sono molto più forti degli uomini quando c'è da prendere qualche decisione di responsabilità che impatta sulla vita delle persone e abbiamo una maggiore sensibilità".

