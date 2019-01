Accessibile a minori, chiusa sala giochi

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 26 GEN - Non erano rispettati né il divieto di far entrare minorenni né gli orari di chiusura; per questi motivi il questore di Chieti Ruggiero Borzacchiello ha disposto la sospensione della licenza per quindici giorni a una sala giochi di Vasto. Gli agenti hanno apposto oggi un cartello all'ingresso del locale. Le irregolarità sono state riscontrate nel corso di alcuni controlli effettuati dal personale della Divisione Pas (Polizia amministrativa e sociale), diretta dal dirigente Pasquale Sorgonà, e del Commissariato di Vasto, diretto Fabio Capaldo. L'attività degli agenti è risultato di un'azione mirata svolta nell'ultimo periodo dalla Questura di Chieti e dai Commissariati, finalizzata alla verifica del rispetto della normativa che disciplina la materia del gioco, in particolare le videolottery (Vlt).