Bussi:Meloni,pratica bonifica rallentata

(ANSA) - BUSSI SUL TIRINO (PESCARA), 25 GEN - "Noi ringraziamo il ministro dell'Ambiente Costa che dice che i finanziamenti per la bonifica del sito di Bussi sono in arrivo, però, se il suo non è solo un modo per fare campagna elettorale utilizzando le risorse dei cittadini, ci corre l'obbligo ricordargli che il ministero è competente per le bonifiche e che da quando è arrivato lui le procedure sono rallentate. Quindi, se il ministro, invece di venire a fare campagna elettorale, sta al ministero a velocizzare le procedure ci dà una mano". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, questa mattina a Bussi sul Tirino (Pescara) ha parlato delle questioni legate alla cosiddetta 'megadiscarica dei veleni', scoperta nel 2007. Meloni oggi è in Abruzzo per sostenere il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Abruzzo alle elezioni del 10 febbraio prossimo, Marco Marsilio.