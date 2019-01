A fuoco capannone, rischio ambientale

(ANSA) - MARTINSICURO (TERAMO), 24 GEN - Un incendio di vaste proporzioni divampa dalle prime ore della mattinata a Martinsicuro, in un'ampia porzione di un capannone della ditta di materiali edili Tommolini, che si trova a ridosso di caseggiati e della statale 16 Adriatica. Sul posto sono al lavoro due squadre di vigili del fuoco dei comandi di Teramo e di Ascoli Piceno, ai quali si è aggiunto da poco il rinforzo di una botte da 15mila litri per il rifornimento delle autopompe. Il rogo è difficile da spegnere perché alimentato dai materiali infiammabili che sono all'interno della struttura. La colonna di fumo denso e nero che si è alzata è ben visibile anche a molti chilometri di distanza. La sala operativa del 115 ha richiesto l'intervento dei tecnici dell'Arta affinché possano effettuare misurazioni in loco, per scongiurare il rischio di una ricaduto ambientale dei fumi e dei residui della combustione dei materiali stoccati nel capannone. La viabilità è limitata nella zona.