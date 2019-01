Regionali: Marsilio, a ministri Legnini tirano i pomodori

(ANSA) - PESCARA, 22 GEN - ''Legnini è invidioso dei ministri e dei leader del centrodestra che stanno venendo in Abruzzo per supportare la nostra campagna elettorale: se vengono i suoi leader nazionali. gli tirano i pomodori''. Così il candidato di centrodestra alla Regione Abruzzo Marco Marsilio risponde al candidato di centrosinistra Giovanni Legnini che nei giorni scorsi aveva parlato di ''invasione mai vista di ministri'', per la campagna elettorale regionale in Abruzzo.

Marsilio durante il Forum all'Ansa ha confermato che nei prossimi giorni, specie nel prossimo weekend, si recheranno in Abruzzo la leader di FdI Giorgia Meloni, i Ministri Bussetti e Centinaio, oltre al ritorno di Salvini previsto per il 27.(ANSA).