Regionali Abruzzo, forum all'Ansa

Al via i Forum ANSA, a Pescara, con i candidati alla presidenza della Regione Abruzzo in vista del voto del 10 febbraio. Si parte martedì 22 gennaio, con il candidato del centrodestra Marco Marsilio, per proseguire mercoledì 23 gennaio con il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini e il 24 gennaio con Stefano Flajani che corre per Casapound. Lunedì 28 gennaio sarà la volta della candidata del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi. Le notizie, coadiuvate da foto e videointerviste, saranno pubblicate sul sito Ansa.it e sulla pagina web Ansa Abruzzo.