Ghiaccio travolge escursionisti,3 feriti

(ANSA) - VILLA CELIERA (PESCARA), 18 GEN - Un lastrone di ghiaccio si stacca da una parete rocciosa e travolge tre escursionisti. È quanto accaduto sul Voltigno, versante pescarese del Gran Sasso, nel territorio comunale di Villa Celiera. Il più grave, un romano, avrebbe riportato fratture agli arti inferiori: raggiunto e soccorso, è in corso il trasporto in elicottero all'ospedale di Pescara. Altri due feriti, non gravi, sono stati medicati sul posto. Intervenuti 118, Soccorso Alpino e Carabinieri della Compagnia di Penne (Pescara) e della Stazione di Civitella Casanova (Pescara). A rendere difficili le operazioni di recupero soccorso la zona estremamente impervia.