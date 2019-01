Preziosi Van Gogh al Circus di Pescara

(ANSA) - PESCARA, 17 GEN - "Vincent Van Gogh. L'odore assordante del bianco": Alessandro Preziosi interpreta il visionario genio della pittura al Teatro Circus di Pescara Martedì 29 e mercoledì 30 gennaio 2019, la stagione teatrale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" di Pescara riprende, dopo la pausa per le festività natalizie, con "Vincent Van Gogh. L'odore assordante del bianco" di Stefano Massini, con Alessandro Preziosi e la regia di Alessandro Maggi.

Gli spettacoli si terranno al Teatro Circus di Pescara: la rappresentazione di martedì 29 gennaio avrà inizio alle 21 mentre mercoledì 30 gennaio è in programma la replica pomeridiana alle ore 17. Il biglietto di ingresso costa 30 per le Poltronissime e 25 per le Poltrone (per i soci della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara", i biglietti costano, rispettivamente, 27 e 22).