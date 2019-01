Sciopero alla ex Blutec, Sevel si ferma

(ANSA) - ATESSA (CHIETI), 16 GEN - Attività sospesa oggi alla Sevel di Atessa per il secondo turno pomeridiano delle ore 14. È la conseguenza di uno sciopero in atto da stamani alla ex Blutec di Atessa, oggi Ingegneria Italia, azienda dell'indotto Sevel a cui fornisce telai e altri componenti per la produzione del furgone Ducato. I 180 lavoratori protestano per il ritardo del pagamento degli stipendi e sulle misure di sicurezza in azienda.