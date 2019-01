Di Maio,alleanza Lega-FI no paga Salvini

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "A livello regionale il fatto che Salvini abbia scelto Berlusconi non pagherà". Lo ha detto Luigi Di Maio all'emittente Videolina parlando dell'alleanza in Sardegna tra Lega e FI. "A Roma abbiamo fatto un contratto di governo e dentro ci abbiamo messo le cose da fare, ma a livello regionale la Lega è ancora impostata allo schema con Berlusconi: ma se Salvini ha aumentato consenso a livello nazionale credo chi sia dovuto al fatto che si è staccato da Berlusconi, quindi non credo che livello locale questa alleanza pagherà" afferma.