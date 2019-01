Neve, scuole chiuse in alcuni Comuni

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 11 GEN - Scuole chiuse oggi in alcuni Comuni abruzzesi causa neve. A Chieti il sindaco Umberto Di Primio lo ha deciso ieri sera in considerazione delle precipitazioni in città e in provincia e vista l'allerta meteo diramata dal Centro Funzionale d'Abruzzo. A Lanciano (Chieti) il sindaco Mario Pupillo ha deciso la sospensione "anche in considerazione dei possibili pericoli derivanti dalle temperature prossime allo zero attese per la notte" e quindi per la possibile formazione di ghiaccio. Scuole chiuse anche a Guardiagrele, a Orsogna e a Pizzoferrato (Chieti).

Lezioni sospese anche a Teramo dove è operativo il Coc in piazzale San Francesco; nuove decisioni per i prossimi giorni, fa sapere il sindaco, saranno comunicate oggi. Nella provincia scuole chiuse a Campli (Teramo). In provincia di Pescara scuole chiuse a Penne.