Regionali: Marcozzi (M5S), Piano Marshall per l'Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 9 GEN - I candidati alla Regione del M5s sono ''Liberi dal clientelismo, liberi dai partiti, liberi dai ricatti, liberi dalle lobby, liberi dai grandi imprenditori e portatori di interesse che finanziano le campagne elettorali di cdx e csx. Una squadra di uomini e donne che al governo di questa regione non faranno favori agli amici ma ripristineranno i diritti, fino ad ogni negati, a tutti cittadini. Il governo regionale del M5S realizzerà un piano Marshall per rilanciare il lavoro, la sanità, la manutenzione delle strade, la cura delle aree interne, il taglio di sprechi e dei privilegi della politica e una grande ambizione: rilanciare concretamente il turismo nella nostra regione". Lo ha detto Sara Marcozzi, candidata presidente alla Regione per il M5S. (ANSA).