Tribunali, proroga fino a settembre 2021

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 2 GEN - Slitta al settembre del 2021 la chiusura dei quattro tribunali abruzzesi di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto: a deciderlo è stata la Camera dei Deputati, in sede di approvazione della legge di bilancio, sabato scorso. Ad annunciarlo sono stati questa mattina, proprio nell'aula del tribunale di Sulmona, la senatrice del M5S, Gabriella Di Girolamo e l'avvocato Piercarlo Cirilli, vice presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Sulmona. "Oggi la proroga non è più legata all'emergenza sisma, come nel recente passato, ma è stata decisa guardando ad una nuova prospettiva - ha precisato Cirilli - la prospettiva vera è quella di una revisione della riforma della geografia giudiziaria, varata sette anni fa, tenendo conto delle specificità che ormai tutti conosciamo del sistema Abruzzo". Il prossimo 10 gennaio, al riguardo, è già previsto un incontro della commissione regionale tribunali con il ministro di Giustizia, Alfonso Bonafede.