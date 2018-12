Garanzia Lavoro, chiude linea 2 avviso

(ANSA) -PESCARA, 28 DIC - Chiusura anticipata per la Linea 2 dell'avviso del Fondo sociale europeo 'Garanzia Lavoro'. Lo ha deciso il direttore del Dipartimento Sviluppo economico e Lavoro della Regione Abruzzo, visto il consistente numero di richieste di assunzione arrivate dalle aziende che hanno impegnato quasi tutte le risorse finanziarie a disposizione della Linea 2. Il Dipartimento ha deciso di fissare al 7 gennaio 2019 la data ultima per presentare candidature relative alla Linea 2 dell'avviso A di Garanzia Lavoro-aiuti in de minimis e alla Linea 2 dell'avviso B di Garanzia Lavoro-aiuti in esenzione. Le imprese con sede operativa o legale in uno dei Comuni fuori dall'area di crisi complessa Vibrata-Tronto Piceno possono presentare candidatura di assunzione fino alle 12 del 7 gennaio, sia che agiscano in regime de minimis sia in regime di aiuti in esenzione. Operativi fino a scadenza naturale (1 aprile 2019) gli avvisi di Garanzia Lavoro per la Linea 1 che fa capo ai 13 comuni dell'area di crisi complessa Vibrata-Tronto Piceno.