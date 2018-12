Da Napoli a Vasto capolavoro Palizzi

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 24 DIC - Fino al 20 gennaio 2019 la Sala della Musica di Palazzo d'Avalos ospiterà il dipinto "Dopo il diluvio" nell'anno del bicentenario della nascita dell'artista vastese Filippo Palizzi dove è stata allestita una mostra a lui dedicata dal Comune di Vasto. Il quadro è uno dei capolavori di Palizzi ed arriva dal Museo Capodimonte di Napoli.

"È l'opera magna del nostro concittadino dove ha dato il meglio di sé - ha sottolineato il vicesindaco e assessore alla Cultura Giuseppe Forte nel presentare l'opera che da oggi si può mirare dello storico palazzo marchesale - e attraverso la quale ci manda un messaggio: dopo ogni tragedia c'è la possibilità della rinascita. Distruzione e rovine e l'arcobaleno, animali feroci vicino a quelli mansueti, tutto in un unico lavoro, un'opera di speranza". La curatrice della mostra, Lucia Arbace, ha ricordato come il titolo della mostra dedicata a Filippo Palizzi sia stata suggerita da 'Dopo il diluvio' come auspicio anche per la ripartenza della terra d'Abruzzo.