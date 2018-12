Ladri in appartamento bloccati da agenti

(ANSA) - PESCARA, 23 DIC - Entrano in un appartamento in via del Circuito a Pescara per rubare, ma un condomino, sapendo che i proprietari erano fuori città e sentendo rumori sospetti, chiama il 113 che invia subito la Squadra Volante. Gli agenti hanno potuto arrestare due giovani di 21 e 24 anni, romeni residenti a Pescara e Montesilvano, bloccandoli mentre tentavano la fuga dal balcone. Uno dei due, informa la Polizia, lavora per un negozio di arredamento e si occupa del trasporto e montaggio di mobili.

Giunti sul posto i poliziotti hanno circondato l'edificio presidiando le vie d'uscita. Due di loro hanno cercato di entrare in casa constatando però una resistenza dall'interno.

Contemporaneamente gli agenti all'esterno hanno visto uscire sul balcone i due ladri che poi si sono calati sul tetto dei box sottostanti, ma sono stati bloccati e perquisiti. Entrati nell'appartamento gli agenti hanno trovato un mobile dietro alla porta e le camere a soqquadro. I ladri avevano forzato inferriata di sicurezza e porta-finestra della cucina.