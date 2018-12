Aneddoti e ricette per lunario Marrucini

(ANSA) - CHIETI, 22 DIC - Un misto di passione per la teatinità e il suo vernacolo, un concentrato di detti, usanze e aneddoti che mese per mese allieteranno il lettore: è il 'Lunarjie - Calendarie Astrologgiche de le Marrucine' 2019 presentato in anteprima al Grand Hotel Abruzzo di Chieti. "Dopo aver attraversato l'Italia dei sapori, specie del Centro-Sud, aver più volte varcato i confini italici, portando i nostri detti, le nostre tradizioni ed i nostri piatti in tanti Paesi stranieri, è tornato sui suoi passi, alle sue radici, promuovendo il territorio delle Antiche Terre dei Marrucini da dove è partito - spiega il presidente nazionale vicario di Unaga, l'associazione dei giornalisti agroalimentari della Fnsi, Donato Fioriti -.

Dodici le eccellenze culinarie proposte nelle ricette: si va dai maccheroni alla chitarra alle pallotte cace e ove fino agli arrosticini". Il lunario è stato ideato dal giornalista Ugo Iezzi, con la collaborazione del vignettista Gianfranco Tartaglia (alias Passepartout) e dello storico Mario D'Alessandro.