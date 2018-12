Usrc,Lucarelli firma primi provvedimenti

(ANSA) - L'AQUILA, 20 DIC - Dopo l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila (Usra), anche l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (Usrc) torna operativo con i pieni poteri di firma dopo la registrazione della Corte dei Conti: il responsabile ad interim dei due uffici, Giovanni Francesco Lucarelli, nominato fino al 31 gennaio prossimo dal Governo, ha firmato i primi provvedimenti per conto dell'Usrc, liquidando uno stato di avanzamento lavori (Sal) per un importo complessivo pari a 15 milioni di euro e 18 pratiche di ammissioni a contributo per un importo di 6 milioni di euro. "Il mio è un mandato a breve e a scadenza, ma di piena responsabilità sul governo dei processi, in un clima complessivo pienamente collaborativo da parte del personale Usrc e dei Comuni - spiega Lucarelli, il quale sottolinea che - è fondamentale per l'Ufficio stabilire un asse empatico con i sindaci e il territorio".