A14, chiusa Pescara Nord verso Ancona

(ANSA) - PESCARA, 20 DIC - Autostrade per l'Italia comunica che sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiusa l'entrata della stazione di Pescara nord, verso Ancona/Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di venerdì 21 dicembre. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Atri Pineto.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.