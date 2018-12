Tv: tanto Abruzzo in Freedom di Giacobbo

Dal Messico all'Aquila: nella ricostruzione dell'apparizione della Madonna di Guadalupe, che vedremo nella puntata del 27 dicembre in Freedom, il programma di Roberto Giacobbo su Rete 4, la produzione ha girato parte della vicenda a Sassa e all'Aquila. Don Juan de Dios Vanegas Gallego parroco a Sassa ha interpretato Juan Diego Cuanhtlatoatzini, Claudia Viviana Millan Rodriguez è stata la Madonna, Ivo Costanzi il Vescovo.

L'investitura di una dei primi aztechi convertiti al cristianesimo è stata girata nella Chiesa di S.Giuseppe Artigiano. Per le riprese delle puntate è abruzzese anche lo staff, a partire dal Direttore di Produzione Sonia Fiucci, Antonio D'Orazio e Germana D'Orazio, Paolo Pappalepore, Filippo Cotellessa , Manuel Di Battista e Paolo Troiani. Per il servizio sulla Sacra Famiglia sono stati utilizzati i costumi del Treo-Presepe vivente di Camarda, peril delitto di Beatrice Cenci come location la sede dell'Associazione Sestiere di Porta Bonomini di Sulmona con costumi e figuranti, sarte Stefania e Maria Laura Chiarelli.