Rifiuti, Roma chiede proroga intesa

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Il Campidoglio ha scritto alla Regione Abruzzo chiedendo di prorogare l'accordo già in essere e in scadenza a fine anno per accogliere anche da gennaio 2019 i rifiuti di Roma. La richiesta di Roma fa seguito alla situazione critica innescata dall'incendio dell'impianto Tmb Salario e rientra nelle soluzioni ad ampio raggio che il Campidoglio sta cercando per scongiurare l'emergenza. La lettera - a firma dell'assessore all'Ambiente di Roma Capitale Pinuccia Montanari e indirizzata al sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale abruzzese con delega ad Ambiente ed ecologia Mario Mazzocca - era stata sollecitata dall'amministrazione regionale abruzzese per sbloccare le autorizzazioni di trasferimento dei rifiuti dal Lazio. La richiesta di autorizzazione era già stata inviata dalla società di raccolta dei rifiuti di Roma e confermata dalla Regione Lazio.