Regionali: Fi Abruzzo, candidatura Marsilio sua iniziativa

(ANSA) - L'AQUILA, 16 DIC - "E' una iniziativa del senatore Marsilio, la rispetto, se ci si vuole dimettere è libero di farlo, ma aspettiamo il tavolo azionale per la decisione ufficiale e condivisa sulla candidatura alla presidenza della Regione Abruzzo". Così il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, sull'annuncio da parte del senatore di Fratelli d'Italia Marco Marsilio, di candidarsi alla presidenza del centrodestra in Abruzzo alle regionali del prossimo 10 febbraio e di dimettersi da Palazzo Madama, fatto nel corso di un evento dei meloniani stamani a Francavilla al Mare (Chieti). Il centrodestra, a 55 giorni dalle elezioni, è l'unica coalizione che non ha ancora scelto il candidato. "La decisione di Marsilio non è stata concordata, a Roma infatti ancora non si sono visti, aspettiamo l'ufficialità per partire".(ANSA).