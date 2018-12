Stati generali Turismo dal 17 a Teramo

(ANSA) - TERAMO, 14 DIC -Da lunedì 17 a mercoledì 19 dicembre prossimi a Teramo l'assessorato al Turismo della Regione Abruzzo ha promosso gli Stati Generali del Turismo, all'interno di #DestinazioneAbruzzo - step2. Il progetto promozionale, avviato lo scorso giugno a Pescara, vuole segnare un punto di partenza per la strategia di promozione turistica della Regione e tornerà la prossima settimana con un nuovo momento di condivisione delle azioni strategiche e operative da porre in atto per lo sviluppo del turismo abruzzese in sinergia con gli operatori locali. "Il turismo in Abruzzo è in fase di evoluzione - sottolinea l'assessore Giorgio D'Ignazio - e il nostro obiettivo è fare sistema, rafforzando la collaborazione tra pubblico e privato attraverso un dialogo e un confronto continuo con gli operatori del territorio". L'evento si svolgerà in tre momenti: la prima parte (17-18 dicembre) prevede l'organizzazione degli Stati Generali del Turismo con incontri e seminari informativi e di condivisione; un secondo appuntamento - in contemporanea martedì 18, termina il 19 dicembre - è dedicato alla Food Experience Abruzzo e proporrà laboratori enogastronomici, degustazioni e show cooking presso diversi ristoranti di Teramo. Durante i tre giorni ci sarà un terzo appuntamento, durante il quale, nelle piazze di Teramo saranno proiettati i videoclip della rassegna "Abruzzo si racconta" dedicati al ricco patrimonio di bellezze turistiche e ambientali della regione, raccolti e selezionati dal Dipartimento del Turismo tra tutti i materiali ricevuti da coloro che hanno partecipato al contest lanciato dal Dipartimento stesso. Lunedì 17 l'incontro sarà presso la biblioteca Delfico di Teramo, dove dalle 9.30 sono in programma i tavoli tecnici di condivisione del Piano Strategico del Turismo dell'Abruzzo, aperto agli operatori del settore, previa iscrizione. Martedì 18 mattina l'appuntamento è al Teatro Comunale di Teramo alle 10.30 con l'Assemblea Plenaria alla quale parteciperanno il ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo, l'Enit ed esperti per presentare le future strategie del Piano di Sviluppo del Turismo. Nel pomeriggio, dopo la presentazione dei risultati dei lavori tecnici svolti nella giornata precedente e del nuovo posizionamento della marca regionale, ci sarà lo spazio per le domande ai relatori e per l'intervento degli operatori abruzzesi partecipanti. "L'appuntamento di Teramo - ha aggiunto il direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo, Francesco Di Filippo - rappresenterà un'importante opportunità di condivisione e sinergia con gli operatori e di presentazione di tutti i sistemi fondamentali per lo sviluppo del turismo, delle attività di promozione, dell'ecosistema digitale e di tutti gli strumenti atti a rafforzare il nuovo posizionamento dell'Abruzzo". Tra i protagonisti di #DestinazioneAbruzzo ci sarà anche la cucina abruzzese: martedì 18 e mercoledì 19 verrà esaltata la proposta enogastronomica dell'intero territorio regionale attraverso momenti di degustazione e show cooking alla scoperta dei prodotti tipici locali. (ANSA)