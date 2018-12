Un kg di cocaina in casa, due arresti

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 13 DIC - Un ventisettenne e una diciottenne sono stati arrestati dai Carabinieri a Montesilvano. Nella loro abitazione i militari hanno trovato oltre un chilo di pura cocaina e un chilo di sostanza da taglio, 140 grammi circa di eroina e un bilancino di precisione. L'uomo è finito in carcere; la ragazza, incinta, è agli arresti domiciliari. Una volta immessa sul mercato la droga avrebbe fruttato tra i 300mila e i 500mila euro. Solo pochi giorni fa i Carabinieri della locale Compagnia avevano smantellato una baby gang dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. Numerosi, nelle ultime settimane, gli arresti per droga nella città adriatica: non solo hashish e marijuana, ma anche cocaina.